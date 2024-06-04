Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yaz kursları kayıtları başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Çocuklar ve yetişkinlerin merakla beklediği KAYMEK Yaz Kursları için kayıtlar başladı. KAYMEK sanat ve mesleki eğitim çerçevesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurslara kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabilirken kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0352 231 80 31 numaralı telefonu araması gerekecek.

5 TESİSTE ONLARCA FARKI KURS

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kursları içerisinde; ‘Almanca A1 10-14 yaş, Almanca A1 yetişkin, çocuklar için örgü (parmak örgüsü), çocuklar için resim sanat eğitimi, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif sepet örücülüğü, drapaj tekniği ile kadın bluz dikimi, ebru 10-14 yaş, etkili ve hızlı okuma, hüsnü hat, ileri excel geliştirme ve uyum eğitimi, İngilizce A1, İngilizce A1 10-14 yaş, meddata hastane otomasyon sistemi destekli tıbbi sekreterlik, nevresim takımları dikimi, ofis programları kullanımı, punch nakışı ile çanta yapımı, seramik hamuru ile dekoratif çiçek yapımı, şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı (amigurumi),temel bilgisayar eğitimi 10-13 yaş, misinalı takı yapımı, muhasebe veri tabanlı programlar kullanma, geliştirme ve uyum eğitimi, ofis programları kullanımı, overlok makineci (mobilya terziliği), Rusça başlangıç seviyesi, Türk işaret dili kurs programı, İngilizce speaking, işaret dili jargon eğitimi, işaret dili pratik çeviri, klavye teknikleri, Korece A1, personel bordro ve özlük işleri eğitimi, yabancılar için Türkçe A1, diksiyon 11-14 yaş, etkili ve hızlı okuma 8-13 yaş, Kur’an-ı Kerim eğitimi, İngilizce hazırlık, Almanca başlangıç seviyesi, CorelDraw, çini sanat eğitimi, dekoratif örtü dikimi, iğne oyası yapımı, kadın düz dar etek dikimi’ gibi onlarca farklı kurs yer alıyor.

Kurslar ise Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, İhtisas, TOKİ ve Ziya Gökalp olmak üzere toplam 5 farklı tesiste gerçekleştirilecek.