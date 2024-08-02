KAYMEK kursiyerleri, hem sosyal yönden gelişimlerine hem de istihdama katkı sağlayan Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Kursu için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Kursu ile hastanelerin hasta kabul, poliklinik sekreterliği ve acil sekreterliği kısımlarında çalışmaya yönelik eğitimler veriyor.

Kayseri’de, yediden yetmişe hemen her yaş grubuna hitap eden, kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara en iyi eğitimi sunmayı görev bilen KAYMEK, çağın ihtiyaçlarını gözeterek kurs çeşitliliğini sürekli yenilemeye devam ediyor.

Büyükşehir KAYMEK, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdama doğrudan veya dolaylı etki etmek amacıyla Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Kursu açtı.

Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar, haftanın 6 günü KAYMEK Köşk ve KAYMEK Akademi Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

KAYMEK Köşk ve KAYMEK Akademi Tesisleri Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Öğretmeni Ahnes Bayyurt kurs ile hastanelerde istihdam sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Hastanelerin hasta kabul, poliklinik sekreterliği ve acil sekreterliği kısımlarında çalışmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri eğitimimiz Köşk şubesinde, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri ise Akademi şubesinde gerçekleşiyor” diye konuştu.

Yaklaşık 60 öğrenciye kurs verdiklerini dile getiren Bayyurt, “Bu öğrencilerimiz Ağustos sonu Eylül başı gibi bu kursu tamamlayacaklar. Eylül’de tekrardan kayıtlarımız başlayacak, Ekim’de yeni döneme başlayacağız. En az lise mezunu olma şartı var kursumuza yazılmak için ve temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekiyor” dedi.

“EKSİKLİĞİ KAYMEK OLARAK ÜSTLENDİK”

Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Öğretmeni Bayyurt, KAYMEK olarak sektörde bir eksikliği giderdiklerinin altını çizerek, “Üniversitelerde Tıbbi Sekreterlik bölümünde maalesef otomasyon sistemi eğitimi verilmiyor. Bu eksikliği de biz KAYMEK olarak üstlendik ve çok güzel istihdam sağladığımız öğrencilerimiz oldu. Bu konuda da Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Ayla Akbulut ise KAYMEK kurslarını araştırırken bu kursa başvurmayı tercih ettiklerini ifade ederek, “Kursa yaklaşık 1 aydır geliyoruz, kursumuzun ilk bölümü yani sözel bölümü bitti. İkinci bölümümüz otomasyon bölümümüz başlayacak, heyecanla bekliyoruz. Kursun asıl ana kısmı diyebilirim benim için. Hocamız çok ilgili her konuda hepimize çok yardımcı oluyor. Sorularımızı tek tek cevaplıyor. Bu kursun açılmasından dolayı da Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kurstan yeterince faydalandığını belirten ve söz konusu kurs sayesinde iş bulabileceğini düşünen Akbulut, kursun açılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Üniversitesi’nde sağlık yönetimi öğrenimi gören Buse Daş da okullarında otomasyon sistemi verilmediğini ve KAYMEK’i araştırıp söz konusu kursu bulduğunu belirterek, “Bir ayı bitirdik sözel kısmı. Ahnes hocamız çok ilgili çok bilgili bize çok iyi şeyler katıyor. Bu kurs sayesinde iş bulabileceğime inanıyorum. Ahnes hocamıza çok teşekkür ederim. KAYMEK’e ve Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Üniversite sınavına girdiğini, sonuçların güzel geldiğini ve üniversiteye gideceğini belirten KAYMEK Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Kursu öğrencilerinden Mine Gül Boran ise kurstan çok memnun olduğunu ve buradan iş bulabileceğini düşündüğünü paylaştı. Boran, kurs eğitmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.