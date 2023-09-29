Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait 2 villa parseli ve 1 kütle parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenen ihale ile satışa sunuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan ihalede villa parselleri satılırken, 40 milyon lira muhammen bedelli kütle parsel ise pazarlığa bırakıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede ilk olarak Talas Mevlana Mahallesi’nde 2264 ada 1 parsel üzerinde yer alan kütle parsel satışa sunuldu. Muhammen bedeli 40 milyon lira olarak belirlenen kütle parsele verilen 40 milyon 150 bin liralık teklif yeterli görülmedi.

Mevlana İlkokulu, Emine Gönen Ortaokulu gibi eğitim kurumları ile diğer sosyal donatılara yakınlığıyla merkezi konumdaki kütle parselin ihalesi 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı. İhaleye önümüzdeki çarşamba günü devam edilecek.

Daha sonra Yukarı Talas’ta bulunan 2 villa parselinin satış ihalesine geçildi. İhaleyle bu parseller alıcısını buldu.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.