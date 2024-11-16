Edirne Keşan Emniyet Müdürü'nden şehit ailelerine ziyaret Edirne Keşan Emniyet Müdürü'nden şehit ailelerine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Galler milli maç dolayısıyla stadın batı girişinde bulunan cadde, sokak ve bulvarın güvenlik tedbirleri sebebiyle trafiğe kapalı olacağını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de bu akşam gerçekleşecek UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı olan Türkiye - Galler A Milli Takım müsabakasının sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda bir dizi önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İl Spor Güvenliği Kararları gereği bugün saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye-Galler maçı dolayısıyla stadın batı girişinde bulunan Bahariye Caddesi ve caddeye çıkan sokaklar olan Akıncılar, Güllübahçe, Anafartalar, Kocatepe, Malazgirt ile Osman Kavuncu ve Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’na çıkışlar saat 14.00-24.00 arası trafiğe kapatılacaktır.”

Öte yandan, maç günü Büyükşehir Belediyesi, Passolig kartı olan taraftara 18.00 ile 22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlayacak.

Kaynak: igf