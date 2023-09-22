Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerine yönelik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne bağlı Kepez, Örencik, Çömlekçi ve Koçcağız Mahallelerini ziyaret eden Başkan Mustafa Yalçın buradaki çalışmaları yerinde gördü.

1 GÜNDE 4 MAHALLE

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde Başkan Yalçın ilk olarak Kepez Mahallesi’ne hareket etti. Burada Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, yapımı devam eden Kepez Ortaokulu’ndaki çalışmaları yerinde gördü.

Daha sonra Örencik Mahallesine geçen Başkan Yalçın, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar Nurettin Bulut ile birlikte devam eden yol ve sosyal tesis çalışmalarını inceledi. Başkan Yalçın’ın sonraki durağı Çömlekçi Mahallesi oldu.

Çömlekçi Muhtarı Recep Çelik tarafından karşılanan Başkan Yalçın, burada da yapımı devam eden sosyal tesis inşaatı başta olmak üzere bir çok çalışmayı yerinde inceleyerek gelinen noktayla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Yalçın’ın son durağı ise Koçcağız Mahallesi oldu. Muhtar Mehmet Kütük ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, yapımı süren sosyal tesis ve şadırvan inşaatında incelemelerde bulundu.

“BELEDİYE MAHALLEMİZDE DEVAM EDİYOR”

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelere hizmet ve yatırım konusunda oldukça hassas olduklarını belirterek, “4,5 yıl önce ilk göreve başladığımızda hayata geçirdiğimiz Belediye Mahallemizde uygulamasıyla kırsal mahallelerimize adeta hizmet çıkartması yapmış, 45-50 araç ve 100’e yakın personelle mahallelerimize önemli hizmet ve yatırımlar kazandırmıştık. Belediye mahallemizde uygulamamız kendi çapında devam ediyor. Bugün de Kepez, Örencik, Çömlekçi ve Koçcağız mahallelerimizi gezerek hem hemşehrilerimizle bir araya geldik hem de başta sosyal tesis yapımı olmak üzere çeşitli konularda devam eden çalışmalarımızı yerinde gördük. Kırsal mahallelerimize hizmet ve götürmeye devam ediyoruz” dedi.