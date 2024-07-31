Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği gençlere yönelik birbirinden anlamlı projeler ile öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor, eğitime ve geleceğe büyük yatırım yapıyor.KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik kapsamında gençlere önem veren hizmetlerini ve projelerini sürdürürken, öğrenci dostu anlayış ile eğitime ayrı bir özen gösteriyor.

‘Genç dostu’ olarak bilinen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime verdiği desteğin en önemli göstergesi olan KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi üniversite öğrencisi adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

ÖĞRENCİ DOSTU KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, öğrenci ve genç dostu kentte yaptıkları hizmetlerle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç’ın anlamlı projeleri arasında yer alan Çamaşır Yıkama Merkezi, öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Talas Bulvarı’nda KAYMEK Akademi hizmet binası içinde faaliyet gösteren Çamaşır Yıkama Merkezi’nde gençlerin çamaşırları görevliler tarafından yıkandıktan sonra çamaşırlar kurutma işleminin ardından düzenli bir şekilde katlanarak bölümlere konuluyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN GENÇLERE 10 MİLYON PORSİYON ÇORBA İKRAMI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 13 farklı kütüphanede, gençler başta olmak üzere ziyaretçilerine 10 milyon porsiyon çorba ikramı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra, kütüphanelerde de ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ, GENÇLERİN HİZMETİNDE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, iş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayan, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kayseri Kariyer Merkezi, çeşitli etkinliklerde boy göstererek, özellikle gençler ve iş dünyasının ilgi odağı oldu. Başkan Büyükkılıç’ın, ticaret ve sanayi şehri Kayseri’de istihdama ve iş dünyasına katkı sağlamak amacıyla verdiği talimatlarla hayata geçirilen, KAYMEK A.Ş. ile İŞKUR arasında imzalanan protokol doğrultusunda faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlardan ve iş dünyasından ilgi görüyor.

SPOR A.Ş. GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURUYOR

Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 11 farklı tesiste, onlarca branşta yaz kış demeden kurs ve etkinliklerle faaliyetlerini sürdürürken, bu kapsamda her dönem Spor Okulları etkinliği düzenliyor. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen spor okulları etkinlikleri, kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden onlarca farklı dalda kurs ile sporseverlere hizmet veriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRENCİLERE DESTEKLER

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılama amacıyla başlattığı uygulamada 7 bin öğrenciye ulaşım kartı yardımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımları için verdiği talimat sonrası Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 570 öğrenciye 23 milyon 762 bin TL kırtasiye yardımı yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli üniversitede öğrencisi bulunan 4 bin 10 aileye, toplam 18 milyon 38 bin TL yardım yaptı.

GENÇLERE DEĞER VEREN PROJE: ‘DEĞER GENÇLİK’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan Değer Gençlik Projesi, eğitici ve öğretici etkinliklerle devam ediyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN ÖĞRENCİLERİN SU FATURALARINA YÜZDE 50’LİK DESTEK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente öğrenim için gelen üniversite öğrencilerinin su faturalarının yüzde 50’sini karşılayarak bu konuda da destek sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de bulunan üniversitelerde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su bedelinin yarısını karşılıyor.

GENÇLERE YÖNELİK ÇOK ÖZEL PROJELER

Büyükşehir Belediyesi, müzeler ve kütüphanelerin yanı sıra gençlere ve öğrencilere destekler sağlarken, ilçeler de dâhil olmak üzere kadın ve gençlik merkezleri, sosyal ve spor tesisler ile hizmet sunarak, gençler için özverili bir gayret gösteriyor.

Spor A.Ş. ve sosyal tesislerde gençlere yüzde 25 indirim uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde öğrencilere kayak kursu ve ekipmanlarını ücretsiz temin ediyor. 13 farklı kütüphanede ve üniversitelerde ücretsiz çay, çorba ikramı ve ücretsiz internet hizmeti veren Büyükşehir, yeni dönemde de Gençlik Oyunları, Bilişim Akademisi, Teknoloji Hangarı ve Spor Köyü gibi birbirinden önemli projeleri gençlere kazandıracak.

BÜYÜKŞEHİR, “BİLİŞİM AKADEMİSİ” İLE GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZINI YETİŞTİRECEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilişim sektöründe büyük bir adım atarak, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Kayseri Bilişim Akademisi'ni kurdu. Başvuruları 15 Temmuz’da başlayan ve 1 Ağustos’ta sona erecek projeye katılmak isteyen gençler basvuru.kayseri.bel.tr resmi web sitesini ziyaret edebilecek.

HER ŞEY DONANIMLI VE EĞİTİMLİ BİR KAYSERİ İÇİN

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de donanımlı ve eğitimli bir gençlik yetişmesine özen gösterdiklerini belirterek, “Gençlik gelecek demektir. Gençlik bir ülkenin umudu ve yarınları demektir. Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi; azimle, gururla çalışan, başaran, bugün ve yarınların en büyük güvencesi gençlerimizdir. Ülkemizin en büyük sermayesi gençlerimizi, önemsiyor, planlarımızı, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı onları dikkate alarak oluşturuyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, üniversite adaylarını Kayseri’ye davet ederek, “Üniversite şehri, öğrenci dostu Kayseri, bundan sonraki süreçte tercih edilme bağlamında, 5 üniversitesi ile öğrenci yavrularımızın hizmetinde, emrindedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak çalışmalarda desteklerimizi sürdüreceğiz. Öğrenci dostu şehir olarak üzerimize düşenden fazlasını yapma yönünde gayretimizi devam ettireceğiz” dedi.