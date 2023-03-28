Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif heyecanı yaşıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin alanında en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 53 personeli ile 320 özel öğrenciye birbirinden önemli hizmetler vermeye, tam donamlı şekilde ailelerden ve öğrencilerden dua almaya devam ediyor.

Uzman eğitmenler tarafından özel öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek adına büyük bir gayretle ve sevgiyle hizmet verilirken, Ramazan ayının gelmesiyle, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ‘Ramazan’ heyecanı yaşanıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin odaları ve sınıfları Ramazan’a özel olarak hazırlanırken, özel öğrenciler de Ramazan Ayı’na özel mesaj verdiler. Öğrenciler, “Hoş geldin Ramazan okulumuza. Ramazan mutluluktur. Ramazan hoşgörüdür. Ramazan birliktir. Ramazan beraberliktir. Ramazan kavuşmaktır” diyerek en derin duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Bireysel ve grup eğitimi sınıfları, fizik-tedavi odası, atölyeler, yaşam evleri, aile ve bireysel görüşme odaları, çok amaçlı konferans salonu ile Kayseri’nin örnek projelerinden biri olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçları desteklenirken, sosyal yaşam becerileri güçlendiriliyor.