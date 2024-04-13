Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürel mirasına sahip çıkarak, dünya kenti olma yolunda yeni hizmetler üretmeye, Kayseri’de 5 yıl boyunca da tarihe ve turizme sahip çıkmaya devam edecek. Başkan Büyükkılıç, “6 bin yıllık tarihe sahip medeniyetlerin beşiği olmuş kadim kent Kayserimizde tarihe ve turizme sahip çıkmaya yeni 5 yılda da önemli projelerimizle devam edeceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılın ardından, yeni 5 yılda da kültür sanattan, spora, tarım ve hayvancılıktan, ulaşıma kadar birçok hizmete devam edecek.

Bu kapsamda tarihi ve kültürel geçmişiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen Kayseri’de yeni 5 yıl boyunca da tarihe ve turizme sahip çıkmaya sürdüreceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’ye hizmet etme yolculuğumuzun yeni dönemine girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hizmet dönemine ilişkin her zaman olduğu gibi bize yakışan bir vizyon çizeceğiz. Örnek şehircilik hizmetlerimizin yanı sıra kentimizde yaptığımız birçok hizmet ve proje kapsamında bundan sonraki süreçte de kültür sanattan, spora, tarım ve hayvancılıktan, ulaşıma kadar çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin, turizmin ve tarihin önemli merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Kayserimizin tarihi dokularının yoğun olduğu yerlerde bu kapsamda pek çok restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Soğanlı Vadisi'nde Aziz George Kilisesi'nde yapılan çalışmalar, Büyükşehir Belediyemizin eski Kayseri’nin yeniden canlandırıldığı Tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması için Tavukçu Mahallesi’nde yaptığı restorasyon çalışmalarına yeni dönemde de devam edeceğiz. Değerlerimizi daha çok gün yüzüne çıkardığımız çalışmalar da mevcut. Anadolu Selçuklu Devleti 1. Alaaddin Keykubad dönemine tarihlenen Billur Bağları mevkiindeki Kızıl Köşk’ü ayağa kaldırıyoruz ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Alaybeyli Camii Restorasyonu gibi hizmetlerimize de devam ediyoruz. Kentimizin tarihini ve turizm değerlerinin korunması ve geliştirilmesi herkesin görevidir.”

Öte yandan Türkiye’nin tam kalbinde yer alan ve 6 bin yıllık ticari, 7,5 milyon yıllık doğa geçmişiyle öne çıkan Kayseri’nin turizm potansiyelini artırmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Turizm potansiyelini şehrimizde artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni dönemde de Kırlangıç Vadisi Islah Projesi, Vadi Turizmi, Karavan Park ve Sağlık Turizmi Kongresi gibi pek çok projemiz de olacak” dedi.