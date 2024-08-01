Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üretenin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda tarımsal ve hayvansal üretime destek olacak bir başka uygulamayı daha hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere yönelik ‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ kampanyası başlattı.KAYSERİ (İGFA) - Kırsal üreticiye tohum, traktör, arı, küçükbaş hayvan desteği gibi projelerle büyük destek sağlayarak hem şehir hem ülke, hem de aile ekonomisine katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında ses getiren projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi’ olarak ortaya konulan kampanyada başvurular 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlıyor.

YOĞUN TALEPTE BULUNULAN PROJENİN HEDEF KİTLESİ ‘KADIN ÜRETİCİLER’

Yoğun talep üzerine Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’na yönelik projelendirilen kampanyadan, Kayseri’nin kırsalında ikamet eden ve 18-55 yaş aralığındaki sadece kadın üreticilerin faydalanacağı belirtildi. Destek kampanyası ile kırsal kesimdeki yumurta üretiminin arttırılması ve ekonomik fayda sağlanması hedefleniyor.

HER AİLEYE 10 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 1000 AİLEYE 10 BİN FERİK DAĞITILACAK

Kadın üreticilere yönelik olarak her aileye 10 adet olmak üzere toplam 1000 aileye 10 bin adet yarka (ferik) dağıtımı yapılacak.

Projeden faydalanmak isteyenler, detaylı bilgiye 0352 222 69 73 numaralı telefondan dâhili 2566’ı tuşlayarak ulaşabilirken, kampanyaya başvurular 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ağustos 2024 Cuma günü Saat 17.00’de sona erecek.

Kampanya için başvuru koşulları ise şu şekilde:

“Kayseri’nin kırsalında ikamet eden ve 18 – 55 yaş aralığındaki kadın üreticiler olması. (sadece kadın üreticiler müracaat edebilecektir.) Şartları sağlayan kadın üreticilerimizin başvuru için https://basvuru.kayseri.bel.tr/ üzerinden online, beyaz masadan veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatların fazla olması durumunda kura çekilerek dağıtım yapılacaktır. (Her aileden 1 kişi faydalanabilecektir.) Yarka yumurtacı tavuk almaya hak kazananlar 500,00 TL katkı payı ödeyecektir.”