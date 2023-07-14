Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi’ adlı çok özel bir program düzenleyeceklerini duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yeni bir sergiyi daha ziyarete açıyor. Bu kapsamda, KAYMEK düzenleyeceği sanat sergisiyle 15 Temmuz kahramanlarını yâd edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberlik ile demokrasiye sahip çıkan aziz milletin kahramanlık ruhunu eşsiz bir sergiyle sanata yansıttıklarını belirtti.

KAYMEK tarafından 15 Temmuz ruhunu yansıtan Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi’nin 14 Temmuz Cuma günü halkın beğenisine sunulacağını ifade etti.

Sergide birbirinden önemli, el emeği göz nuru 71 eserin sergileneceğini ifade eden Büyükkılıç, “Bu yıl ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları’ teması ile düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Büyükşehir Belediyesi KAYMEK olarak Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi’ni ziyarete açıyoruz. Sergimizde özellikle Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanlarını konu alan Diorama, Yağlı Boya Resim, Ebru ve Filografi gibi birbirinden özel 23 farklı branşta sanatla üretilmiş 71 farklı eseri sizlerle buluşturuyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ KALESİ İÇERİSİNDE AÇILACAK

Serginin bugün saat 14.00’te tarihi Kayseri Kalesi içerisinde ziyarete açılacağını duyuran Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri açılacak bu özel ve anlamlı sergiyi gezmeye davet etti.