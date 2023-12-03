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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yolu üzerinde bulunan Üniversite Kavşağı’nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserililere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlamak için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerekli görülen kavşaklardaki düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Talas Bulvarı üzerinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Erciyes Üniversitesi arasında yer alan Üniversite Kavşağı’nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemeleri esnasında açıklamalarda bulunarak, “Üniversite kavşağımızdaki düzenlemelerde sona geldik. Gecenin bu saatinde sağ olsun ekibimiz çalışıyor. Bu süre içerisinde, servis yolu diye bilinen millet bahçemizin kenarındaki yolu trafiğe kapatmak durumunda kaldık. Vatandaşlarımıza bu manada sıkıntı oluşturduğunun da farkındayız ama inşallah tamamlandı, toparlandı. Esenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu kavşak düzenlemesiyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak. Şehrimize Üniversite Kavşağı’mız hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafiği aksatmamak ve mağduriyet oluşturmamak adına çalışmalarını gece saatlerinde yürüttü. Çalışma ile kavşak, araçlar ve yayalar için daha kullanışlı ve konforlu hale getirilmiş şekilde trafiğe açıldı.