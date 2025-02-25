Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üretenin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, üreteni ‘baş tacı’ şeklinde niteleyen anlayışla sahip çıktığı tarımsal üreticilere, bu zamana kadar gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla 783 milyon TL’lik dev destekte bulundu.KAYSERİ (İGFA)- En son ‘Kovan Sizden Arı Bizden Projesi’ne başvuru duyurusunda bulunulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, imza attığı sürdürülebilir projelerden koyun, tavuk, arı ve damızlık manda dağıtımını ile üreticinin yanında oldu. Büyükşehir ayrıca sürdürülebilir anlamda bitkisel üretimi arttırma amacıyla başta aspir tohumu olmak üzere nohut, buğday, korunga, yonca ve yem bitkileri tohumu dağıtımı da gerçekleştirdi. Araç, gereç ve ekipman noktasında da üreticiye destek veren Büyükşehir Belediyesi traktör, kurutma, paketleme, işleme tesisleri, gölet şeklinde sulama proje ve destekleri, sıvat, onarım ve bakım ile buna benzer pek çok faaliyeti gerçekleştirerek kırsal alanlardaki tarımsal üreticiye ve üretime sahip çıktı.

Çiftçi ve Besiciye 783 Milyon TL’lik Katkı

Çiftçi ve besiciler ile her fırsatta buluşan, taleplerini ve görüşlerini öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hemen her konuda Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları ile tarımsal üreticinin yanında oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde en çok destek aldığı dönemi yaşayan Kayseri, Başkan Büyükkılıç’ın özverisi ile geride kalan 6 yılda toplam 783 milyon 86 bin 400 TL’lik destek aldı.

Özverili Gayretler Meyvelerini Verdi, Kayseri Tarım Şehri Oldu

Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri ile tarım şehri haline gelen Kayseri, büyükşehirler arasındaki işlenen tarım alanları miktarında, 4’üncü sırada yer aldı. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası iş birliğinde Türkiye’de ilk ortaklaşa uygulanan Mera Islah Projesi kapsamında 400 dekar Beydeğirmeni, 200 dekar Molu olmak üzere toplam 600 dekar araziye mera vasfı kazandırıldı. Ayrıca Kayseri, Türkiye’de en çok üretimi yapılan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde ilk ondaki ürün sayısını 18’e yükseltirken, 3 ürün üretiminde de Türkiye 1'incisi oldu.