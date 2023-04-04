Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde yapılan çalışmalarda; MA. ve T.G. yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 915 adet hap, 5 parça halinde toplamda 275 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve T.G. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.