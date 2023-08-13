Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde 10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla başlayan Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı tam donanımlı spor tesislerinde ev sahipliği yaptığı spor organizasyonları ile adından söz ettiren Kayseri sporun merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Su Altı Su Sporları Federasyonu iş birliğinde 11-13 Ağustos 2023 tarihleri kapsayacak şekilde Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark’ta düzenlenen Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası sürüyor.

10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katıldığı heyecan ve rekabetin zirveye ulaştığı şampiyona sporseverler tarafından da ilgi görürken Büyükşehir’in spor faaliyetlerinde öncü kuruluşu Spor A.Ş.’de organizasyon dolayısıyla tam not aldı.

11 Ağustos saat 09.00’da başlayan yarışlar 13 Ağustos’ta tamamlanacak şekilde planlandı. Kayseri’nin önemli tesislerinden biri olan Sukaypark Tesisi'nde gerçekleşen şampiyonada ödüller bugün 15.00'te yapılacak ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası heyecanını yaşamak isteyen Kayserililer ücretsiz şekilde yarışları takip edebiliyor.