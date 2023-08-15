Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde 10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlanırken ödüller de sahiplerini buldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve girişimleri doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin imza attığı projelerle kente kazandırılan tam donanımlı tesisler ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Kayseri’yi tanıtmaya ve kenti sporun merkezi yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Su Altı Su Sporları Federasyonu iş birliğinde 11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark’ta düzenlenen Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katıldığı heyecan ve rekabetin zirveye ulaştığı şampiyona sporseverler tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi.

Şampiyonanın son günü olan 13 Ağustos’ta saat 09.00’da başlayan yarışların da tamamlanmasının ardından saat 15.00’te düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenindeki konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, “Memduh Büyükkılıç başkanımızın çok selamını getirdim. Büyükşehir olarak bizim çok hedefimiz var, bunlardan en önemlisi ilimizi bir spor ve turizm şehri yapmaktır. Bununla ilgili bütün faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada birbirinden şık hareketler gördük, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Spor A.Ş.’miz, Erciyes A.Ş.’miz ve Büyükşehir Belediyemiz bu işleri devam ettirecek. İlimizde çok daha güzel ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın ise bu tip organizasyonlarda yerel yönetimlerin desteklerinin önemine işaret ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti ve şunları söyledi: “11 spor branşımızdan bir tanesi su kayağı. Son 5 yıldır su kayağı yarışları Türkiye’de yapılmadı. Bugün geldiğimiz noktada Kayseri ilimizde 20 takımın, 143 sporcunun yarışmaya katılmasıyla bugün kadar katılımın en fazla olduğu bir organizasyon olmuştur. Tabi ki bu tip organizasyonlarda yerel yönetimlerin destekleri çok önemli. Bu yüzden Kayseri Valiliği’mize, özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müze, Spor Genel Müdürlüğü’müze ve bu yarışmada görev alan antrenörlerimiz, sporcularımız, hakemlerimiz ve bunlarla birlikte yarışmaya uzaktan, yakından gelen sporculara teşekkür ediyorum. Kayseri ilimizde görüyoruz ki seneye uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapabilecek durumdayız. Tabi ki ülkemizdeki tesisleşmenin yapılmış olması bizleri son derece mutlu ediyor.”

İŞTE YARIŞMANIN SONUÇLARI

Yarışma kapsamında, bireysel sonuçlarda 15-17 yaş kategorisi büyük kadınlarda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Yavuz birinci, Bursa Alternatif Sporlar S.K. sporcusu Ceren Başaran ikinci, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Nesibe sporcusu Yağmur Şengül üçüncü oldu.

15-17 yaş büyük erkekler kategorisinde ise Espaka Kayak Kulübü sporcusu Ali Kuçbay birinci, Espaka Kayak Kulübü sporcusu Mehmet Ali Çelebi ikinci, yine Espaka Kayak Kulübü sporcusu Ege Akgün de üçüncü olurken, Genç Kadınlar 11-14 yaş kategorisinde Espaka Kayak sporcusu Mila Tuncel birinci, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Fatma Kısa ikinci ve Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Aylin Ateş üçüncü oldu.

Genç Erkekler 11-14 Yaş kategorisinde Espaka Kayak sporcusu Arda Kuçbay birinci, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Cafer Ediz Cingöz ikinci ve Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Orhun Atilla Yılmaz üçüncü olarak kayıtlara geçti.

Büyük Kadınlar 15+ yaşta ise Samsun Büyükşehir S.K. sporcusu Ennur Hasovalı birinci, Kayseri Spor A.Ş. S.K. sporcusu Bahar Erkaya ikinci ve Espaka Kayak sporcusu Sevda Sayar üçüncü oldu. Büyük Erkekler 15+yaş kategorisinde ise Aladağlar Doğa Sporları S.K. sporcusu Süleyman Atlı birinci olurken, Samsun Büyükşehir S.K. sporcusu Mustafa Ömer Atmaca ikinci, Espaka Kayak sporcusu Hüseyin Can Türk de üçüncülüğü göğüsledi. Takım sonuçlarında ise Genç Kadınlar ve Genç Erkekler 11-14 Yaş kategorilerinde Kayseri Spor A.Ş. S.K. birinci, Espaka Kayak ikinci ve Melis Gençlik S.K. üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar 15+yaş kategorisinde yine birinci Kayseri Spor A.Ş. S.K. olurken, ikinci Espaka Kayak ve üçüncü Bursa Alternatif Sporlar S.K. oldu.

Büyük Erkekler 15+ yaş kategorisinde de Samsun Büyükşehir S.K. birinci, Kayseri Spor A.Ş. S.K. ikinci ve Espaka S.K. üçüncü olarak kayıtlara geçti.