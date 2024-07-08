Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, atıl vaziyetteki küvete kafası sıkışarak mahsur kalan yaramaz kediyi, başarılı bir çalışma ile kurtardı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.

Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi’nde bir kedinin kafasının küvete sıkışması sonucu vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Zümrüt Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan küvete sıkışan yaramaz kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kafası sıkışan ve orada mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma ile kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.