Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’si kapsamında Kayseri’de geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen yarı maratonunun bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinlik, eğlence ve yarış parkurları ile adeta kentte spor bayramı yaşatacak Mimar Sinan temalı 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K ve 10K kayıtları başladı.

24 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu farklı uzunluklardaki parkurları ile 7’den 70’e profesyonel ve amatör sporculara unutulmaz bir deneyim kazandırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporcuya ve spora verdiği önem doğrultusunda imza atılan projeler kapsamında başlatılan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yurt içi ve yurt dışından birçok profesyonel sporcunun buluşma adresi olmaya devam ediyor. Sporu vatandaşların günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmenin ve spor kültürünü topluma aşılamanın yanı sıra spora teşvik noktasında örnek bir proje olması hedeflenen Kayseri Yarı Maratonu Büyükşehir tarafından geleneksel hale getirildi.

3. ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU TEMASI ‘MİMAR SİNAN’ OLDU

Her yıl şehrin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği geniş çaplı etkinlikte, kentin güzellikleri tüm dünyaya tanıtılırken, profesyonel ve amatör koşucuları maraton çatısı altında buluşturarak katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporsever katılmıştı.

İlk yılında Kültepe teması ile düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarında 5 bin 220 sporcuyu, geçtiğimiz yıl Erciyes teması ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 6 bini aşkın sporcuyu ve halk koşularına katılan binlerce vatandaşı bir araya getirmişti.

‘Bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile bu yıl ‘Mimar Sinan’ teması ile düzenlenecek 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.