Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 160 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali, (GES) KASKİ’ye yıllık 30 milyon TL’lik enerji tasarrufu katkısı sunacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor.

Kent genelinde altyapı kavramına giren tüm faaliyetleri titizlikle yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini en minimum seviyelere indirebilmek için de çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri protokolü tarafından KASKİ Güneş Enerji Santrali’nin açılışı resmi törenle gerçekleştirildi.

YAKLAŞIK 160 MİLYON TL’YE MAL OLDU

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yanında kurulan KASKİ Güneş Enerji Santrali, yılda 11 milyon kilovat/saatlik enerji üretimiyle KASKİ’ye yıllık 30 milyon TL’lik enerji tasarrufu katkısı sunacak. 6.5 megavatlık santral yaklaşık 160 milyon TL’ye mal oldu. 81 bin 698 metrekarelik alanda yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacak. Hayata geçirilen proje ile yılda yaklaşık 30 milyon TL’lik enerji tasarrufunda bulunulacak.