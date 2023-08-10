Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile birlikte Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin Kayseri İl Başkanlıklarını ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine atanan Fatih Üzüm’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na atanan Fatih Üzüm’e hayırlı olsun temennilerini ileterek, “Cenab-ı Allah huzur içerisinde Kayseri’mize en güzel hizmetleri yapmamıza vesile kılsın. Kayseri’mizin en önemli özelliği hem yerel yönetimler kendi içinde hem de teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde istişareyi önemseyerek, bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda hep beraber çalışarak hizmet etmektir. O açıdan hem deneyimiyle hem kamuoyundaki sevilen, güvenilen iş adamlığı anlayışıyla partimizin seçim sürecinde de il başkanlığını yapmış bir başkanımız olarak inşallah bundan sonraki süreçte de en güzel hizmetleri yapacağına inanıyor, dua ediyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Mevla’m hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı olsun Başkanım” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVASI YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezaretinde ve eşliğinde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarımıza da bizzat teşekkür ediyorum. Memduh başkanımızın sarf ettiği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar birlik beraberlik nasıl korundu, Kayseri için herkes elinden geleni yaptıysa bundan sonra da yapmaya devam edecek. Allah elimizden bu birliği, beraberliği almasın. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın davası yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP’YE “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile birlikte Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, Demirezen ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirezen de hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.