Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencisi minik Umut’un hayalini gerçekleştirerek, bir kez daha gönülleri fethetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 11 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin’in hayali gerçek oldu.

Kahraman itfaiye erleri ile buluşarak, itfaiyeci olma hayali olan Umut, o isteğine Büyükşehir Belediyesi ile kavuştu. Büyükşehir ekipleri, Umut Aytekin, annesi Tevhide Aytekin ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nden özel alınarak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılanan Umut, itfaiye erleri ile kucaklaştı.

İtfaiye kıyafetleri giydirilen Umut, temsili olarak itfaiye aracına binerek, siren sesleri ile olay yerine gidip, itfaiye hortumunu kullandı. Ayrıca kurtarma operasyonlarında kullanılan itfaiye merdivenine binen Umut’un heyecanı ve sevinci gözlerinden okundu. İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da eşlik ettiği buluşmada, minik Umut, itfaiye erleri ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir itfaiye erinin omuzlarında taşıdığı Umut, kahraman itfaiye erlerinin kenetlenerek hep bir ağızdan söyledikleri itfaiye yeminine de şahitlik etti.

“HAYALLERİNE KAVUŞTU BUGÜN”

Duygularına hâkim olamayan Umut Aytekin’in annesi Tevhide Aytekin, çok mutlu olduğunu ve çok sevindiklerini ifade ederek, “Çok seviniyoruz, çok mutluyuz. Öğretmenlerimize, okulumuza, belediyemize, itfaiyecilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar Umut’un isteklerini gerçekleştirdiler. Çok istiyordu. Hayallerine kavuştu bugün, çok mutlu olduk tabi, annesi olarak ben de mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar, Allah sağlıklı mutlu günler versin” diye konuştu.

“İTFAİYECİLERİN EN ÇOK SEVDİĞİ BİR KAHRAMANIMIZ VAR”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ise, Umut ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ve Umut’un itfaiye erleri ile bir araya gelme hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Bugün özel bir gün, özel bir insanımız var. İtfaiyecilerin en çok sevdiği bir kahramanımız var. İsmi Umut, Umut’u bizimle tanıştırdığı ve buraya getirdiği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Umut’la beraber biz kahramanlıkları, kahramanlık hikâyelerini ve ailesini tanıma şansımız oldu. Kendisiyle tanıştığımız için çok mutluyuz. En önemlisi böyle bir arkadaşın acil durum ekiplerinden bir tanesi olan İtfaiyeyi tercih etmesi, acil durum ekiplerinin içerisinde yer almak istemesi ve herhangi bir sıkıntı anında 112’nin bütün halkın yanında olduğunu bilmesi, bildirmesi bizim için bir kazanç. Ailesi başta olmak üzere tüm özel arkadaşlara Umut’un şahsında teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.”

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da, Umut’un annesi Tevhide Aytekin ile sohbet ederek, “Evladınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımızın, hayırseverimizin sayesinde kurulan böyle güzel tesiste en iyi hizmeti vermek için ekibimizle beraber çalışıyoruz” dedi.

Umut’u hayallerine kavuşturan itfaiye erleri, Umut ile annesini itfaiye aracı ile evine bıraktı.