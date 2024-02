Tahmini Okuma Süresi: dakika

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle buluştu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle buluştu. Yücel'e İl Başkanı Tansu Şener ve Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok da eşlik etti. İyi Parti heyeti çok sayıda fabrika ziyaret etti ve sanayicilerle buluştu.

İyi Parti heyeti ile buluşan sanayiciler vergilerden, akaryakıt giderinden, elektrik giderinden, ısınma giderinden, ulaşım maliyetlerinden, personel vergilerinden, üzerlerindeki kamu kurumlarının baskılarından dert yandılar.

Organize Sanayi Bölgesi ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Uzun yıllar siyasetin içerisindeyim. Hemen hemen her konuda şikayetler aldım ve çözüm yolları bulduk veya bulmaya çalıştık. Ama geldiğimiz nokta kadar kötü bir durum Türkiye tarihinde hiç yaşanmadı. Her sektör gibi sanayicilerimiz de kan ağlıyor. Artık sadece işe gidip geliyorlar. Artan maliyetler nedeniyle sanayicimiz ne üretebiliyor ne de gelecek planı yapabiliyor. Bakın vergiler o kadar ağır ki sanayicimiz üretmekte zorlanıyor. Her geçen gün enerji maliyeti de artıyor. Bugün atıyorum 10 TL'ye ürettiği ürünü yarın 25 TL'ye satsa da zarar ediyor. Akaryakıta, enerji giderlerine her günü katmerli katmerli zamlar geliyor. Bugün bir tır ürünü en yakın mesafeye örnek veriyorum 20 Bin TL'ye gönderiyorsa yarın aynı tırı 30 Bine gönderemiyor. Ulaşım maliyetleri, kira bedelleri, kamu kurumlarının baskıları sanayicilerimizi bıktırmış durumda. Sanayicilerimiz üretmek istiyor ama AKP hükümeti ise ısrarla sanayiciler üretmesin diye çabalıyor. Bakın zam haberi almadığınız bir gününüz var mı? Biraz yerel düşünelim. Su zammı belki siz konutlar için küçük rakamlar olabilir. 20 işçi çalıştıran ve su ile çalışma esasına dayalı üretim yapan bir işletme ne yapsın? Bugüne kadar her ay üstüne zam yapa yapa ilerlediniz, suya yüzde 20 indirim yapsanız ne fayda! Zaten yapacağınızdan fazla zam yaptınız ki! Bir ürünün ortaya çıkabilmesi için fabrika lazım, işçi lazım, enerji lazım, yiyecek içecek lazım. Lazım da lazım. Bunları ortaya koyarak Kayserimize ve ülkemize katma değer üreten sanayicilerimize sahip çıkmak gerekirken; onların işlerini nasıl zorlaştırırırız diye düşünüyorlar. Yapmayın, etmeyin. Sanayicilerimize ve üreticilerimize her kalemde pozitif ayrımcılık yapın. Onların üretebilmesi için gerçekten çaba sarfedin. Gördüğümüz şu ki sanayicinin derdi büyük. Üretim yok, maliyet çok" dedi

Ziyaret sırasında herkesin mevcut yapıdan şikayetçi olduğunu belirten Yücel, "Artık milletimiz bir değişi istiyor. Bunu ilk olarak yerel yönetimlerde yapacak. Bunu zaten herkes bize açık açık söylüyor. Sanayicilerimiz de dertli, vatandaşımız da memurumuz da. İnşallah onların destekleri ile 22 yıldır ülkenin üzerine kabus gibi çökenleri önce yerelde, sonra da merkezde göndereceğiz ve İYİ'leri yönetici yapacağız. Artık geriye dönüş yok.