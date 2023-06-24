Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 10,54 oranında artarak, 327 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TÜİK mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Mayıs ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 10,54 oranında artarak, 327 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 7,57 oranında bir artışımız var” dedi.

2023 yılı mayıs ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracat kalemleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise, Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını söyledi.

Mayıs ayı ihracat rakamlarının toparlanmaya işaret ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Türkiye olarak seçimlerimizi tamamladık. Artık hep birlikte ekonomiye odaklanacağız. Bugün açıklanan ihracat rakamları mayıs ayı itibarı ile toparlanmanın işaretlerini vermeye başladı. Her ne kadar geçen yılki rakamları henüz yakalayamasak da, hem depremden etkilenen 11 ilimizin toparlanması, hem de dünya ihracat pazarlarımızda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, kayıplarımızı telafi edeceğimiz inancındayım. Kayseri olarak önceki aylarda yaşanan artış trendimizi yakalayarak, Türkiye’nin aylık ihracat artışının üzerine tekrar çıkmak istiyoruz” dedi.