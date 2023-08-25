Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tarafından hibe edilen motorlu engelli aracını vatandaşımız Mehmet Küçük’e hediye etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Aracı teslim etmek için Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi'ne bağlı Çamlıca Mahallesi’ne giden Başkan Esat Öztürk yaptığı konuşmada; “ Engelli Dostu Yahyalı Belediyesi olarak bugün Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet kardeşimize akülü engelli aracını teslim ediyoruz. Buradan Kayserispor Başkanımız Ali Çamlı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçen günlerde düğün vesilesi ile Çamlıca Mahallesi’ne geldiğimizde Mehmet Küçük kardeşimiz araç ihtiyacını öğrendik. Yoğunluğumuz nedeniyle 1 hafta gecikmeli de olsa aracımızı bugün teslim ediyoruz. Kendisinin duasını almak istiyoruz.

Bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyoruz. Bugün Avustralya’dan bir tır yardım malzemesi geldi. İçinde farklı ürünlerin olduğu bu ürünleri mahallelerimizde dağıtacağız. Yine Avustralya’dan engelli araçlarımız gelecek. Eğer ihtiyacı olan vatandaşımız varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Belediyemizin 611 3007 nolu sabit hattından bizi arayarak isimlerini bize ulaştırsınlar. Biz bu işin öncülüğünü yaparak iş adamlarımızı destek konusunda harekete geçiriyoruz. Bize gelen talepler doğrultusunda biz istemesini biliyoruz, sağ olsun hayırseverlerimizde vermesini biliyor.” Diye konuştu.