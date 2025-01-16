Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hava kalitesini artırmayı hedefleyen çevreci kampanya olan 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesine Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 13 mahallenin dâhil olduğunu duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hava kalitesini arttırmayı hedefleyen çevreci kampanya olan 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesine Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 13 mahallenin dâhil olduğunu duyurdu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ve iş birliği ile yürüttüğü Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tesisat Sizden, Kombi Bizden projesinin ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirildiğini ifade etti.

Proje ile konutlarında katı yakıt kullanan vatandaşların daha çevreci bir yakıt olan doğal gaz kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, projenin kapsamını genişlettiklerini kaydetti. Büyükkılıç, “Kocasinan ilçemizde Argıncık, Fevzioğlu, Kayabaşı, Mithatpaşa, Talatpaşa, Uğurevler ve Yenidoğan mahallelerimizde, Melikgazi ilçemizde de Bahçelievler, Battalgazi, Esentepe, Esenyurt, Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt mahallelerimiz, kombi yardım kampanyamıza dâhil oldu. Böylelikle Tesisat Sizden, Kombi Bizden kampanyamız, 13 mahalleye ulaştı” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu sayede hava kalitesini iyileştirerek, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, projeye başvurmak isteyen vatandaşların basvuru.kayseri.bel.tr adresinden online başvuru yapabildiğini hatırlattı.

Vatandaşların, başvuru şartları ve detaylarına yine bu adresten erişebileceğini vurgulayan Büyükkılıç, “Ayrıca, 0352 222 6973 numaralı telefondan, dâhili 1252’yi tuşlayarak veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’na başvurarak bilgi alınabiliyor” dedi.