Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleşen Ragbi Türkiye Şampiyonası sona erdi. Sporcu, kulüp ve federasyon yöneticilerinin memnun kaldığı tesislerdeki nefes kesen şampiyonada ödüller sahibini bulurken, tesis sporcular tarafından tam not aldı. KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ev sahipliğinde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Kayseri’de ilk defa yapılan ve 16 ilden 450 sporcunun katıldığı 7’li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Çekişmeli şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

2024 Avrupa Spor Şehri ve yılın en iyi Avrupa spor şehri seçilerek, ‘Altın Bayrak’ almaya hak kazanan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde çeşitli branşlardaki ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının tercihi olmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 1850 metre yükseklikte nitelikli bir spor hizmeti sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 2024 7’li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şampiyona ödül törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Nahit Şahin, TRF As Başkanı Engin Kömürcü, TRG As Başkanı Sercan İlker Ertan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş katıldı.

Ödül töreninde konuşan ve Erciyes Dağı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin muhteşem yatırımları ve Erciyes A.Ş.’nin işletmeciliği ile çok güzel etkinliklere imza atıldığını vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 2 bin 200 metrede plaj voleybolu oynandığını, 2 bin 300 metrede tenis oynandığını, 2 bin 400 metrede pistte bisiklet yarışları yapıldığını ve bir ragbi yapılmadığını, onun da gerçekleştiğini ifade ederek, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İznik, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat olmak üzere 16 farklı şehirden yüzlerce sporcunun yarıştığı şampiyonada, ödüller sahibini buldu. Buna göre erkeklerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü birinci oldu. Selçuk Kartallar Spor Kulübü ikinci, üçüncü kulüp ise Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü oldu.

Kadınlarda ise dereceye giren takımlardan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü birinci olurken, ikinci Selçuk Kartallar Spor Kulübü ve üçüncü de Kastamonu Asya Spor Kulübü oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımlara ödüllerini, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Nahit Şahin, TRF As Başkanı Engin Kömürcü, TRG As Başkanı Sercan İlker Ertan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş takdim etti.