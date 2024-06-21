Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kurban Bayramı’nda da vatandaşların ilk tercihi oldu.Mehmet UZEL ( KAYSERİ İGFA)

Açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşan Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden vatandaşlar çok memnun olduklarını ve bayramda da burayı tercih ettiklerini ifade ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen, toplam 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kurban Bayramı’nda da vatandaşların ilk tercihi oldu. Özellikle gençlerin ilgisini çeken millet bahçesi, içerisinde birçok sportif ve sosyal faaliyetleri barındırırken, gençler, spor tesislerinde futbol, voleybol, tenis ve basketbol oynarken, bazıları da parkurlarda bisiklet ve patenlerle mini gösteri yapıyorlar.

Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden vatandaşlar çok memnun olduklarını ifade ederken, Kayseri’ye bu kadar büyük bir parkı kazandırdıkları için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.