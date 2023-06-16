Bunlar da ilginizi çekebilir

KLİK Denetim Kurulu'nda ise Ayşe Uzunlu, Fatma Yılmaz Duran, Rukiye Öğüç bulunuyor.

Nurhayat Canbolat Vural başkanlığındaki KLİK'in yönetimi Başkan Yardımcısı Hülya Tiritoğlu ve Mehtap İnciroğlu, Gülşan Başyazıcıoğlu, Burcu Kantarcı, Betül Üner, Beyhan Hatın Köseoğlu, Hayriye Ipıl Toskar, İstiklal Bahtiyar'dan oluşuyor.

Kayseri Lider İş Kadınları Derneği (KLİK) ikinci olağan üstü genel kurulunu gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Dernek, Kayseri’nin sektöründe başarılı iş kadınlarından oluşan üyeleri ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde iş kadınlarının desteklenmesini hedefleyen projeler yapmayı planlıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.