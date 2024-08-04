Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve geçmişinden bugüne süregelen belediyecilik ve şehircilik faaliyetleri, övgü almayı sürdürüyor.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri’deki temasları kapsamında kente gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri’nin 20 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini ifade ederek, “Kayseri’ye son yıllarda gelemedim. 5 yıl önce en son gelmiştim. Hakikaten uçaktan inerken Kayseri’mizin şehircilik anlamındaki örnek ve modern şehircilik başarısı olduğunu yukardan daha iyi gözlemledim” dedi.

Kayseri’deki, ‘Kayseri İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı’ ve diğer temasları için şehre gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, daha önce MÜSİAD’daki görevi dolayısıyla Kayseri’ye her yıl geldiğini, şehrin sürekli geliştiğine tanık olduğunu ifade ederek, Kayseri’nin sanayi, ticaret, kültür ve turizm şehri olan kedim bir kent olduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri’nin şehircilik anlamında örnek ve modern bir şehircilik başarı sergilediğini ifade ederek, “Hakikaten uçaktan inerken Kayseri’mizin şehircilik anlamındaki örnek ve modern bir şehircilik başarısı olduğunu yukardan daha iyi gözlemledim” ifadelerinde bulundu.

Kayseri’nin Yeni Havalimanı Terminal Binası hakkında görüşlerini paylaşan Bakan Bolat, “Havalimanına inince yanımda bakan yardımcısı vardı Mahmut Gürcan. Burası uluslararası havalimanı olmuş dedim. Gerçekten şaşalı, gelişmiş batılı ülkelerin birçoğunun başkentlerinde bile olmayan çok güzel bir terminal hizmete girdi. Bu anlamda da Kayseri’ye yakışan bir terminal dedim” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin, 5 tane üniversitesi, geniş yolları, viyadükleri, köprüleri, tramvayları ve 2 bin 500 sanayi işletmesi, tüccarı, esnafı, emeklisi, işçisi, memuru ile Kayseri’nin örnek ve modern bir şehir olduğunu da vurgulayan Bakan Bolat, “Şehirlerimizin yarısını Kayseri standartlarına çıkarabilsek, kişi başı milli gelirimizi 20 bin dolara çıkarmamız çok çok mümkün. Allah’ın izniyle bunu da başaracağız” diye konuştu.