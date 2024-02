Tahmini Okuma Süresi: dakika

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Güneşli, Buğdaylı ve Sancaktepe Mahallelerini gezip vatandaşlarla buluştu. Büyük bir sevgi gösterileri ile karşılanan Yücel, "Her mahallemizin kendine özgü sorunlarını biliyoruz. Sorunlarınızı çözmeye geliyoruz" dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ile birlikte Kocasinan'ı adım adım gezmeye devam ediyor. Kazım Yücel ve İyi Parti heyetinin adresi Güneşli, Buğdaylı ve Sancaktepe Mahallesi oldu.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ilk olarak Güneşli Mahallesine gitti. Mahalle sakinleri Kazım Yücel'e belediyelikten çıktıktan sonra mahallenin yeterince hizmet alamadığını belirttiler. Mahalle sakinleri, mahallelerine sadece rant amacı ile baktıklarını ve değerli görülen arazilerin de satıldığını ileri sürdüler.

Güneşli Mahallesinin belediyelikten çıktıktan sonra isteği hizmeti alamadığını belirten Yücel, "Sizi sadece rant olarak görüyorlar. Büyükşehir yasası ile zengin ortak gelecek dediler ama kendilerini zengin etmenin yolları ile uğraştılar. Her konudan haberim var. Bünyan tarafına yapılacak olan OSB'yi kimseye duyurmadılar ve buradaki arazileri tek tek kapatttılar, sonra da sattılar. Sizin tarım ve hayvancılıkta yaşadığınız sıkıntıları da biliyoruz. Mahallenizin her türlü sıkıntısını biliyoruz. Biz 1 Nisan'dan itibaren Kocasinan Belediye Başkanı olacak Yurdaer Başkanım ile her sorunuzu çözeceğiz. Kent merkezindeki kaliteyi bu mahallemize de ulaştıracağız. Müsterih olun ve bize destek olun" dedi.

Daha sonra Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti Buğdaylı Mahallesine geçti. Burada da esnafı ve vatandaşları dinledi.