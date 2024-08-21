Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, uygulanması istenen enflasyon muhasebesi hakkında açıklama yaparak, “2024 yılında uygulamaya alınan enflasyon muhasebesi firmalarımıza ilave yük getirecek” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada, “Enflasyon muhasebesi makro ve mikro ölçekte birçok olumsuzluğu beraberinde getirecek. Özellikle reel sektör ve sanayicilerimiz açısından haksız vergi oluşturacak ve firmaları olumsuz etkileyecek. Faal olmayan işletmelere ait bilançolardaki aktif kıymetlerin değerlemesi, gelir elde etmeyen bu işletmelerin vergilendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan, gayri faal şirketler bile vergi yüküyle karşılaşacak. Ayrıca, özkaynak yetersizliği yaşayan ve borç ya da özsermaye oranı yüksek olan işletmelerde, enflasyon düzeltmesi vergi yükünü artıracağından bu işletmelerin finansman ihtiyaçları da artacaktır.

Özkaynak yapısı güçlü olan firmalar, enflasyon düzeltme zararı nedeniyle esas faaliyetlerinden kaynaklı kazançlarından da vergi ödemeyecek, özkaynak yapısı zayıf, aktif unsurlarını borçlanarak gerek finans kesiminden gerekse ortaktan finanse eden firmalar ise enflasyon düzeltme kârı neticesinde fazladan vergi ödemek zorunda kalacaklar.

Kârlı firmalardan alacağı vergiden özkaynaklarının kuvvetli olması nedeniyle kayıp yaşarken, zarar eden firmalardan ise zararın enflasyon düzeltmesinin gelir etkisi yaratması nedeniyle fazladan vergi alınması gibi bir durumun da ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır.

Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlar işletmelerimizi kar ediyor gibi gösteriyor ancak, bunlar gerçekte var olmayan ve kağıt üzerinde görünen kazançlar. Bırakın kar etmeyi, malınızı sattığınız fiyattan geri yerine koyamıyorsunuz. Kar etmek şöyle dursun, firmalarımızın sermayesi her geçen gün erimeye devam ediyor.

Yüksek maliyetler, yüksek faizler ve finansmana erişimdeki zorluklar karşısında işletmelerimiz ayakta kalmaya çalışırken, alınan kararların reel sektör üzerindeki etkilerinin de değerlendirilmesi gerekir. Enflasyonla mücadele programı kapsamında atılan adımlar üretim ve istihdamı sekteye uğratmamalı.

Olmayan kâr üzerinden bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakarak firmalarımızı cezalandırmamalıyız. Bu durum ekonominin geneli üzerinde olumsuz etki oluşturacaktır. İşletmelerimizin içinde bulunduğu zor koşullar göz önünde bulundurularak, bu konunun sanayicimizi rahatlatacak bir şekilde, ilave vergi yükü olmadan, iş dünyasının da görüşleri alınarak, yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz.