Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içinde zor şartlarda yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini dilerken, seyahate çıkacak vatandaşlarımıza da kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Bu vesile ile yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını dilerim”