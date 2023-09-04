Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri’de sanayileşme ve şehir ekonomisi hakkında özel açıklamalarda bulundu.KAYSERİ (İGFA) -Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri’nin Anadolu’da sanayileşmiş nadir şehirlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Kayseri’nin 4 milyar dolara yaklaşan bir ihracatı olduğuna değinen Büyüksimitçi, “Kayseri, ihracatı ve dış ticaret fazlası veren sürekli büyüyen, gelişen bir şehir. Ülke ekonomisine yıllık 2 milyar dolar pozitif katkı sağlıyoruz. Şu anda 3 organize sanayi bölgesi ve bir serbest sanayi bölgesinde üretim yapan 2 bin civarında fabrikamız var.” dedi.

Kayseri’nin her geçen gün büyüyen ekonomisi olduğunu söyleyen Büyüksimitçi, “Kayseri’ye dördüncü organize sanayi bölgesi kurulumları bitti. Bakanlık izinleri alındı. Şu anda müteşebbis heyet oluşturma aşamasındayız. Bunun yanı sıra, 2 tane iktisat organize sanayi bölgesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemize katkı vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda da Kayseri şehri, birçok ile ışık tutmaya devam ediyor.” dedi.

https://youtu.be/duDej-2GAag

Son deprem olaylarını göz önünde bulundurduğumuzda ülkenin risklerini bölmek adına sanayinin Anadolu’ya taşınmasının altını çizen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Türkiye ile ilgili son deprem olaylarını düşündüğümüzde, ülkenin risklerini bölmesi, özellikle Marmara Bölgesinde yoğunlaşan ekonomi ve sanayileşmeyi Anadolu’ya kaydırılması gerekiyor. En azından yeni sanayileşme adımlarının orta Anadolu sanayi havzasında olması ciddi önem arz ediyor. Özellikle Ankara, Konya, Kayseri, Niğde gibi Akdeniz’de de İskenderun, Mersin, Adana bağlantılı olduğu koridor olması gerekiyor. Başımızdan geçen, 13 ilimizi etkileyen bir deprem hadisesi var. Çok şükür Türkiye bunun altından kalkabilecek durumda ama ciddi şekilde can kayıplarımız oldu. Bunun Marmara Bölgesinde olması durumunda Türkiye, böylesi bir depremin altından kalkamaz. Bu anlamda planlarımızı yaparken Orta Anadolu sanayi havzasını mutlaka canlandırmalıyız. Konya, Ankara, Kayseri gibi endüstri altyapısı olan şehirlerden başlayarak burada birçok ile hem gelişmeyi götürebiliriz. Hem sanayileşmeyi götürebiliriz hem de daha uygun fiyatlı arsalar üretebiliriz diye düşünüyoruz. Bunu da sizin vasıtanızla bir kez daha duyurmuş olalım" diye konuştu.