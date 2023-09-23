OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, OSB’lerin sorunlarını dile getirerek, Türkiye’nin yeni bir üretim havzasına ihtiyacı olduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’deki 394 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından İç Anadolu Bölgesi’ndeki 13 şehirden 67 organize sanayi bölgesinin katılımıyla OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Niğde Valisi Cahit Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgelerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Konuşmasında Kayseri sanayisi hakkında bilgi veren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 üretim ağırlıklı Serbest Bölgesinin yanı sıra, kurulum aşamasında olan iki OSB’si daha olduğunu belirterek, 2 binin üzerindeki işletmede 100 binden fazla istihdam sağladıklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası’nın kuruluş çalışmalarını yürüttüğü 4. OSB’de son aşamaya gelindiğini belirten Büyüksimitci, “Yeni kuracağımız OSB’nin yer seçimi tamamlanmış ve sınırları kesinleşmiştir. 383 hektar olarak planlanan bölgemizde, 30 milyon metrekareden fazla talep aldık ama sanayicilerimizin taleplerinin ilk etapta 2 milyon 831 bin 505 m2’si ancak karşılanabilecektir. Yeni OSB’de ilk aşamada en az 10 bin 500 istihdam hedefimiz var” dedi.

4. OSB’nin şehrimizde planlanan ilk yeşil OSB olacağını açıklayan Büyüksimitci, yeni OSB’nin çevre dostu olması, enerji verimliliği ve yalın üretim gibi birçok konuda öne çıkacağını belirterek, yerleşim yerlerine ve demir yoluna yakınlığının da ciddi bir avantaj olduğunu söyledi.

OSB’lerin sorunlarına da değinen Büyüksimitci, en önemli sorunlarının başında istihdam geldiğini, mera vasfındaki taşınmazların ve bürokratik gecikmelerin süre kayıplarına neden olduğunu, parsellerdeki çekme mesafelerinin inşaat alanlarına dahil edilmesi gerektiğini, mevcut sulu söndürme sistemleri uygulamalarının sanayicilere ekonomik yük ve sorumluluk getirdiğini ve son olarak sigorta şirketlerinin firmalara sigorta yapmaktan imtina ettiklerini, bunun da firmaları ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Türkiye’nin yeni bir üretim havzasına ihtiyacı olduğunu dile getiren Büyüksimitci, ülke yatırımlarının büyük bir kısmının Marmara Bölgesi'nde yoğunlaştığını hatırlatarak, “Ülkemiz yakın geçmişte çok büyük bir deprem felaketi atlattı. Özellikle 6 Şubat depremi yeni yatırımların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Marmara Bölgesi'ne alternatif, İç Anadolu- Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının planlanması, ülkemizin geleceği açısından ciddi öneme sahip. Ankara’dan başlayarak Kırıkkale, Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana ve Hatay’ı da içine alacak şekilde Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturabilirsek, yaşanabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçmiş oluruz. Aynı zamanda oluşturulacak yeni üretim havzası ile bölgesel kalkınma farklılıkları azaltılacak ve bölgeler arası nüfus daha dengeli bir dağılım gösterecektir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da, TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında bu konuya dikkat çektiğini hatırlatan Büyüksimitci, ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren yeni üretim havzasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.