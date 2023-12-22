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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Üyelerimizin dijital dünyaya uyum sağlamaları, yeni pazarlara açılmalarını ve küresel ticaretten aldıkları payı artırmaları yönünde birçok etkinliğe imza atıyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Oniki Net tarafından düzenlenen “E- Ticaret ve E-İhracat Konferansı”nda yaptığı konuşmada, Kayseri Sanayisi hakkında bilgi vererek, “Kayseri, 5 Organize Sanayi Bölgesi ve 1 üretim ağırlıklı Serbest Bölgesi ile 50 milyon metrekare planlı endüstri alanına sahip bir ilimizdir. OSB’lerimizde ve Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 2 binin üzerindeki işletmemizde 100 bininin üzerinde istihdama sahibiz. Geçen yıl 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını yakaladık. Şehir olarak toplamda 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz Kayseri aynı zamanda ithalatının iki katını ihraç eden bir ildir. Bu yönüyle ihracatçılarımız, katma değerli ürünleriyle cari açığa pozitif katkı sağlamaktadır” dedi.

Kayserili sanayicilerin 190 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkat çeken Büyüksimitci, “Toplam ihracatçı sayımız 1.700 civarında. Bu firmalarımızdan 21 tanesi TİM İlk 1.000 İhracatçı Firma Listesinde yer alıyor. İhracatçı firmalarımız bugüne kadar 190 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirerek göğsümü kabartıyor” diye konuştu.

Mobilya ve mobilya yan sanayi üretiminde Türkiye’de 1. sırada olduklarını açıklayan Büyüksimitici, elektrikli ev aletlerinde Türkiye’de 2. sırada, mobilya ve kablo ihracatında ise 3. Sırada olduklarını söyledi.

İhracatı artırmanın, dünya pazarlarında söz sahibi olmanın yolunun e-ticaret ve e-ihracattan geçtiğine dikkat çeken Büyüksimitci şunları söyledi; “İlk önce bu işin kurallarını bilmemiz gerekiyor. Bunun içinde dijital dönüşüm sürecine işletmelerimizin adaptasyonunu çok önemsiyorum. E-ticaret ve e-ihracat birçok avantajı beraberinde getiriyor. Fiziki alanda ticaret yaptığımızda müşterimiz de, rakiplerimiz de sınırlı kalıyor. E-ticaret üzerinden dünyanın her köşesine ulaşmak milyonlarca potansiyel müşteri, milyar dolarlık pazarlar, hepsi elinizin altında”

Türkiye’nin e-ticaret hacminin giderek arttığını ancak, KOBİ'lerin sadece yüzde 25'inin e-ticarete dahil olduğunu ve sadece yüzde 4'ünün e-ihracat yaptıklarını söyledi.

Ülke olarak e-ticaret ve e-ihracat alanında kat edeceğimiz çok daha büyük mesafeler olduğunu ifade eden Büyüksimitci, “Çin, çevrimiçi satışlarda dünyanın en büyük pazarı konumunda. 2023 yılında Çin’in e-ticaret satışlarında yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerine ulaşması bekleniyor. 2022 yılını yaklaşık 5,5 trilyon dolar ile kapatan dünya e-ticaret hacminin, 2023’de yüzde 25’in üzerinde büyüyerek 7 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor. Dolayısı ile biz de ülke olarak bu pastadan pay almak için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Oda olarak yürüttükleri faaliyetleri de değinen Büyüksimitci, “Üyelerimizin dijital dünyaya uyum sağlamaları, yeni pazarlara açılmalarını ve küresel ticaretten aldıkları payı artırmaları yönünde birçok etkinliğe imza atıyoruz. Konuyla ilgili ihtiyaç duydukları tüm eğitimleri veriyoruz. Özellikle dijital dönüşüm anlamında Odamızda “Dijital Dönüşüm Ofisi” kurarak üyelerimizin hizmetine sunduk. Bu konuda üyelerimize danışmanlık desteği sağladık. Yine Ticaret Odamızla birlikte e-ticaret e-ihracat danışmanlık ofisi proje ortaklığı yaptık. Trendyol ve Alibaba ile ortak programlar düzenledik. Üyelerimizin ihtiyaç duydukları tüm alanlarda eğitimler vererek onları geleceğe hazırlamak adına gayret sarf ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.