Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde kurulum çalışmaları devam eden 4. OSB ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYSO ev sahipliğinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Ekici, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda Mimarsinan OSB Müdürü Baki Uludağ, 4. OSB ile ilgili yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreç hakkında bilgi verdi.

4. OSB’nin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Bugün burada Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımızla, gelinen son aşamayı değerlendirdik. Fikir alış verişinde bulunduk. Çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Şuan müteşebbis heyet oluşturma aşamasındayız. İnşallah en kısa zamanda şehrimize 4. OSB’yi kazandıracağız” dedi.

Yeni kurulacak OSB ile ilgili sanayicilerden bin 600’ün üzerinde talep aldıklarını açıklayan Büyüksimitci, bölgede katma değeri yüksek, orta ve ileri düzey teknolojik yatırım yapmak isteyen sanayicilere öncelik vermeyi arzuladıklarını söyledi.

4. OSB’de en az 10 bin istihdam hedeflediklerini açıklayan Büyüksimitci, “Şehrimizin doğusunda, Sivas Yolu 25. kilometrede kurulacak yeni OSB’de en az 10 bin istihdam hedefimiz var. Burası şehrimizde planlanan ilk yeşil OSB olacak. Çevre dostu olması, enerji verimliliği ve yalın üretim gibi birçok konuda öne çıkacak. Yerleşim yerlerine ve demir yoluna yakınlığı da bizim için ciddi bir avantaj. Ben burada özellikle emek ve gayretlerinden dolayı Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza, önceki Dönem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a şükranlarımızı sunuyorum. Yine Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.