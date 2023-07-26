Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, işletmelerde çalışacak eleman ve EYT kaynaklı finansman sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, “Son dönemlerde vergi ve harçlardaki artışlar, özellikle akaryakıttaki yüksek oranlı ÖTV düzenlemesi, sanayi üretiminde rekabeti zorlaştırmaktadır. Bu artışları enflasyon ve kayıt dışı ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. İstihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomi modelimizi daha da güçlendirmemiz gerekirken, üretim maliyetlerinin sürekli ve belirsiz şekilde artıyor olması, global piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin pazar kaybına, uzun yıllar sonucu kazanılan müşterilerin, rakip ülkelere kaptırılmasına yol açmaktadır” dedi.

Firmaların finansmana erişimde zorluklar yaşadığına değinen Özkaya, “Son yıllarda kamu bankaları aracılığı ile yapılan piyasa regülasyonu ve kerdi desteğinin azalmış olması, firmalarımızın finansmana erişimini zorlaştırmaktadır. Bunlara ilaveten yurt dışındaki resesyon ve durgunluk beklentileri ihracatımızı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Tüm bu risklere rağmen üretim, istihdam ve ihracat yapan firmalarımız korunmalı ve desteklenmelidir” diye konuştu.

Tüzel kişilerin kullandığı ticari kredi kartlarındaki taksit sınırlandırmasının henüz çözülmediğini de ifade eden Özkaya, her ne kadar kredi kartı çekiminde uygulanan menkul kıymet tesis oranının düşürülmüş olsa da, atılan adımın olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Özkaya, ticari hayatın sigortası olan kayıt dışı ile mücadelede en etkin yol olan şirket kredi kartlarında taksit uygulamasının yaygınlaştırılarak cazip hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, deprem bölgesinde ve şehrimizde yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Uyuşturucu ile mücadelede Vali Çiçek’in sonuna kadar yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Sayın Valim, zehir tacirlerine karşı verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdir ediyor, sonuna kadar destekliyoruz. Sizin tabirinizle, inşallah bu şehirde uyuşturucunun kökünün kazınacağına inancımız tamdır. Bu uğurda mücadele veren tüm kolluk kuvvetlerimize sizin şahsınızda teşekkür ediyorum” dedi.