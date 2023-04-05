Şanlıurfa’da ocak ve şubat ayları içerisinde meydana gelen bazı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ocak ve şubat ayları içerisinde meydana gelen bazı trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini yayımladı. Şanlıurfa’da meydana gelen 4 ayrı kaza yürekleri ağızlara getirdi.

Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İlk kazada seyir halindeki hafif ticari bir araç iki otomobille çarpıştıktan sonra tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobiller çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarken hafif ticari araç ise tır sürücüsünün dikkati sayesinde altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir diğer kazada ise servis otobüsü ise şehir içi yolcu otobüsü kaza yaptı. Servis otobüsü kavşaktan geçmeye çalışan şehir içi yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Defalarca tur attı

Bir diğer kazada ise seyir halindeki bir araç, trafik lambalarında duran araçların arasına daldı. Son kazada ise kavşakta çarpışan iki otomobilden biri yolda savrularak kendi etrafında defalarda döndü.