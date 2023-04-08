Bayburt’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş, eşi ve çocukları hastane önünde düzenlenen törenle son yolculularına uğurlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt- Gümüşhane kara yolu Akşar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon’da jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Mikail Akbudak’ın (29) kullandığı 61 TV 577 plakalı otomobil kar ve tipi dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtan ağır yaralı olarak jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Mikail Akbudak ile eşi Büşra (28) ve 3 yaşındaki kızları Gökçen Akbudak kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Akbudak ailesi için bugün hastane önünde tören düzenlendi. Jandarma uzman çavuş Mikail Akbudak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı ile eşi ve çocuğunun cenazeleri törenin ardından kılınan cenaze namazına müteakiben dualar eşliğinde toprağa verildi.

Düzenlenen törene, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, protokol, askeri erkan, Akbudak ailesinin yakınları ile çok sayıda Bayburtlu vatandaş katıldı.