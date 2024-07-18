Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu. Ön lisansta ise başı perakende satış ve mağaza yönetimi çekiyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı.

Buna göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 olan oran 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşirken, ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,2), tıp (%95,3), dil ve konuşma terapisi (%93,9), elektrik öğretmenliği (%93,2) ile ebelik (%92,4) oldu.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI %87,4 İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (%83,7), eğitim (%79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,8) oldu.



En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,1 ile polis meslek eğitimi oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15,0 ay iken bu süre 2023 yılında 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022 yılında 16,8 ay iken, 2023 yılında 15,9 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,9 ay), eğitim (12,1 ay) ile hizmetler (13,5 ay) olarak gerçekleşti.

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU ÖN LİSANS ALANI 13,4 AY İLE HİZMETLER OLDU

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,4 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,4 ay), sağlık ve refah (15,3 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,3 ay) olarak gerçekleşti.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ OLDU

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

Öte yandan Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%79,3), iş, yönetim ve hukuk (%79,3), mühendislik, imalat ve inşaat (%63,9), eğitim (%62,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%59,4) oldu. En düşük uyum ise ,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.



Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (%65,6), mühendislik, imalat ve inşaat (%59,5), hizmetler (%57,8), sağlık ve refah (%45,4) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%44,3) oldu. En düşük uyum ise %8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.