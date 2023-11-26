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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Hasan Şıldak ile birlikte Aşevi Derneğini ziyaret ederek burada yardım alan vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı. Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’nın, hayırseverler

vatandaşların desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımların yapıldığı manevi bir şehir olduğunu söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 33 yıldır hayırsever vatandaşların desteği ile yardıma muhtaç ailelere hizmet veren Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti.

Başkan Beyazgül ile Vali Şıldak, Aşevi sorumlusu Ali Topal’dan yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Aşevinde yemek almaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Beyazgül ile Vali Şıldak, daha sonra kazanların başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’AŞEVİ HERKESİN UMUDU’’

Halil İbrahim bereketiyle Şanlıurfa’da manevi bir atmosferin yaşandığına dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa’nın manevi bir şehir, Şanlıurfa, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra 4. inanç şehri dediğimiz bir şehirdir. Büyükşehir Belediyemiz de Ali Hocamla işbirliği içerisinde, onların ihtiyaçları noktasında her zaman ilçe belediyelerimizle birlikte beraber olduk. Buraya gelen insanlar gerçek ihtiyaç sahibi insanlardır. Buraya gelenlerin umudu tabi ki aşevi oluyor. Buraya herkesin, hayırseverlerin el uzatması gerekiyor, ne kadar çok insan buraya el uzatırsa, yardım ederse o kadar bu insanların mutlu olacağını bilsinler. İnşallah Aşevi sizlerin ve hayırseverlerin sayesinde ayakta durmaya devam edecektir’’ dedi.

Hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyim, sıcak yemek ve kuru gıda dağıtılan Aşevi Derneğinin Şanlıurfa’nın manevi iklimiyle örtüştüğünü belirten Vali Şıldak, “Devletimiz biliyorsunuz yardıma muhtaç insanlarımıza, toplumumuzdaki dezavantajlı kesimlere büyük önem veriyor. Hükümetimizin de genel politikası zaten sokakta bir tek kişi kalmayacak, karnı doymayan kimse kalmayacak, herkesin evine hayatını idame ettirebilecek şekilde bir gelir sağlanacak yaklaşımıyla özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, yine Kaymakamlıklarımız bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hizmetleri sınırsız şekilde devam ediyor’’ şeklinde konuştu.

Aşevi Sorumlusu Ali Topal ise, Aşevinin 33 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini söyledi.