Ankara2da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ramazan ayının ilk iftarını özel halk otobüsleri esnafı ve aileleriyle birlikte yaptı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasında dualarla ilk oruçlar açıldı.

Başkan Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, Hatay Payas Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, Viranşehir Özel Halk Otobüsleri Başkanı Salih Kaplan, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İftar programında halk otobüsleri esnafına ve ailelerine seslenen Başkan Özarslan, Ramazan ayının ilk gününde birlik ve beraberliğimiz daim olsun düşüncesiyle, sizlerin arasında olmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, Keçiören Belediyesi'ne anlamlı iftar sofrası için teşekkür ederken, "Keçiören Belediye Başkanımız her zaman yanımızda, hiçbir zaman imkansız yapamayız diye bir cevapla karşılaşmadık. Bütün taleplerimize samimiyetle, muhabbetle yaklaşıyorlar. Ben kendilerine bu güzel davetleri için Ramazan ayının ilk gününde bize verdiği değer için ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi. Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara da, Ramazan'ın ilk gününde özel halk otobüsü esnaflarına değer veren Başkan Özarslan’a teşekkür etti.

Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan otobüsçü esnafına verilen iftar sonrasında CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ile birlikte Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde yaş almış büyüklerin iftar sofrasına misafir oldu.

Ramazan ayının maneviyatını huzurevi sakinleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özarslan, “Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizlerle bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin yanına gelerek dertlerinizle dertlenmeye, mutluluklarınızı paylaşmaya devam edeceğiz. Ve biz her zaman sizin hizmetkarınız olarak kalmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Özarslan ve eşi Filiz Özarslan huzurevi sakinleriyle çay içerek talepleri dinledi.