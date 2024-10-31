Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Bursa deplasmanında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleşen mücadelede Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

Rakibi karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen ancak pes etmeyen Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, mücadelenin son setlerinde sergilediği etkili hücumlarla maçta üstünlük kurdu. Çekişmeli süren karşılaşmada Yaasmeen Bedart-Ghani, Nilüfer Belediyespor karşısında toplamda 36 sayı kaydederek maça damga vuran isim oldu. Bu zorlu mücadele sonunda hanesine önemli bir galibiyet daha ekleyen Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligde ikinci galibiyetini alarak 2 puanla evine mutlu döndü.

Kaynak: igf