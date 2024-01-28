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Ceyhun Yüzer, Buket Birsen Çayır ve Esra Meltem Karahan ise yeni dönemde denetleme kurulu üyesi oldular.

Turizmin merkezine otel ve doğalgaz

Turizmin merkezine otel ve doğalgaz

Tek liste ile yapılan seçimlerde Gökhan Yumuşak başkanlığındaki yeni yönetimde; Bilge Çağrı Günay, Muzaffer Kadem, Gökmen Oğuz, Kadir Çapraz seçildi.

Divan Başkanlığı’nı Cengizhan Aktan'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunup ibrasından sonra seçimlere geçildi.

Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği’nin (KEDAK) olağan genel kurulunda Gökhan Yumuşak güven tazeledi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi’nde bulunan Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen KEDAK'ın genel kuruluna Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katıldı.

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