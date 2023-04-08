Kelebek Mobilya, geleneksel “Kelebek Kids Resim Yarışması”nın beşincisini düzenlemeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kelebek Mobilya, bu yıl beşinci kez çocukları resim yapmaya davet ediyor. “Minik Eller Anneleri için Çiziyor” temasıyla düzenlenecek resim yarışmasında çocuklar annelerine olan sevgilerini aktardıkları resimleriyle yarışacak ve hediyelerin sahibi olacak. 15 yaşını doldurmayan tüm çocuklar başvuru adresinden (https://yarisma.kelebek.com/) yarışmaya katılabiliyor. Jüri tarafından dereceye giren 23 çocuğun eserleri ise belirlenen Kelebek Mobilya mağazalarında ziyaretçiler ile buluşacak.

Çocukların hayallerini resmedecekleri yarışmada malzeme ve teknik serbest olacak. Yarışmanın sonuçları Anneler Günü’ne denk gelen 14 Mayıs 2023 tarihinde Kelebek Mobilya sosyal medya hesaplarında ve yarisma.kelebek.com sitesinde duyurulacak. Hediyeler aynı gün sahipleriyle buluşturulacak. 10 Mayıs 2023 tarihine kadar çizdikeri resimleri internet sitesinde bulunan formu doldurarak yükleyen ebeveyn ve çocuklar yarışmaya katılım hakkı kazanmış olacak.