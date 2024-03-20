Keles Belediyesi tarafından Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Keles Belediye Meclis Üyesi Orhan Çetin'in ismi ilçe merkezine yapılan sosyal donatı alanına verildi.Yolcu TV Haber / BURSA (İGFA) - Keles Belediye Meclisi Mart Ayı toplantısında alınan ortak kararla Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Dağ Yöresinin sevilen isimlerinden Keles Belediye Meclis Üyesi Orhan Çetin’in ismi, ilçe merkezine yapılan sosyal donatı alanına verildi.

Yöre sakinlerinin çok sevdiği isimlerden biri olan Merhum Orhan Çetin’in isminin ilçe merkezindeki sosyal donatı alanına verilerek Orhan Çetin Spor Kompleksi şeklinde belirlenmesi yörede büyük memnuniyet yarattı.