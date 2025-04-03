Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Keles Belediyesi arasında düzenlenen protokolle 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki Türkiye Oryantiring Milli Takım Seçmeleri Yarışması Keles'te gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın doğa turizmi ve doğa sporlarının merkezi Keles Kocayayla'da yeni bir heyecan başlıyor. Müjdeyi Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile Bursa'da biraraya gelen Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Türkiye Oryantiring Milli Takım Seçmeleri Yarışması'nın 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Keles Kocayayla ve ilçe merkezinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru tarafından Bursa'da imzalanan protokol kapsamında Türkiye genelindeki 100 civarındaki milli takım sporcusu Keles'e gelerek kıran kırana bir mücadele sergileyecek.

Türkiye Oryantiring Milli Takım Seçmeleri'nin Keles'te bir ilk olacağını ifade eden Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, "Doğa turizminin ve doğa sporlarının merkezi Keles ilçemizde koşarak, yürüyerek, hedef bulma olarak bilinen fizik ve zihin gücüne dayanan Oryantiring sporunun yapılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye Oryantiring Federasyonu ile birlikte planladığımız milli takım seçmeleri yarışması sürecini protokol aşamasına getirerek bugün imzaladık. Türkiye'nin birçok ilinden gelecek 100 civarındaki sporcuyu ve oryantiring sporu tutkunlarını ilçemizde ağırlayacağız. Keles'in değerlerini ve turizmini tanıtmaya devam edeceğiz. 30 Mayıs'ta başlayacak olan Türkiye Oryantiring Milli Takım Seçmeleri Yarışmasına başta doğa sporları tutkunlarını ve tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

30 MAYIS'TA KELES'TE BAŞLIYOR

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Türkiye Oryantiring Milli Takım Seçmeleri'nin Keles'te gerçekleşecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Güler, "Türkiye genelinden 100 civarındaki sporcumuz Keles'te milli takıma seçilebilmek için ter dökecekler. Keles, doğal güzellikleriyle oryantiring sporu için eşsiz bir ortamı yarışmacılarımıza sunuyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu olarak, oryantiring sporunu ülkemiz gençlerine sevdirerek onların geleceğine yön vermek, spor ile kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, oryantiring sporunu daha ileriye taşımak, uluslararası alanda daha fazla rekabet edebilecek alt yapıyı oluşturmak ve söz sahibi olabilmek için çalışıyoruz. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'ya spora verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.