Çivril Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Kemal Aslan, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olacaklarını belirterek, “Çivril halkının hizmetkarı olacağım” dedi.DENİZLİ (İGFA) - 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Bağımsız Çivril Belediye Başkan Adayı Kemal Aslan, seçime dair değerlendirmelerde bulunarak projelerini anlattı.

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇİVRİL HALKININ ADAYIYIM

Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday gösterildikten 37 gün sonra adaylığın başkasına verildiğini hatırlatan Başkan Adayı Aslan, “Diğer adaylar ön seçimden kaçtılar. Bana kelime oyunu yaptılar. Ben üyelere ve seçmene güvendiğimi söyledim. Parti meclisi tarafından CHP’den aday olarak ilan edildim. 37 gün çalıştım. Ama geldiğimiz noktada il ve ilçe yönetimi yanımda olmadı. Özellikle ilçe yönetimi kuyumu kazdı. Genel başkanı benim aleyhimde kandırdılar. Benim içinde bulunduğum CHP’de hak ve hukuk kalmadı. Gelinen noktada bağımsız adayım şimdi daha güçlüyüm. Çünkü ben partili ve partisiz herkesin oyuna talipken artık öyle söylemim kalmadı ben herkesin adayıyım.” dedi.

OYUN OYNAYANLARLA SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ

Çivril için hizmet sevdalısı olarak yola çıktığını kaydeden Aslan, “Çivril halkı bana yapılan haksızlığın farkında ben haklıyım ve kazanacağım. Bana oyun oynayanlarla mahşerde değil, 31 Mart’ta sandıkta hesaplaşacağım. “diye konuştu.

ÇİVRİL’İN SORUNUNU BİLİYORUM ÇÖZÜM BENDE

Dert dinleyen ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışına sahip olacaklarını ifade eden Başkan Adayı Aslan, “Görev alanımızdaki her vatandaşımızın dert ortağı olacağım. Her vatandaşımın emrinde olup, hizmetkarı olacağım. Çivril’de 21’nci yüzyılda çöp sorunu var. Kanserojenli su sorunu var. EDS olmayan yollar var trafik kazalarına neden oluyor. Bunları düzelteceğiz. Çivril’i motosporlar şehri yapacağız. İstihdam sağlamak için kuru meyve şehri yapacağız. Çivril’in derdini biliyorum. İstihdamı artıracağım. Çivril’i bir kültür kenti yapacağım. “şeklinde konuştu.