Kemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yeni eğitim ve öğretim döneminde eğitime başlayan okullara ve ilçede hizmet veren sağlık ocaklarına dezenfektan malzemesi dağıtıldıİZMİR (İGFA) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in talimatıyla, Kemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim döneminde ders zilinin çaldığı 150 okula ve tüm sağlık ocaklarına dezenfektan ürünleri dağıtımı yapıldı. Öğrencilere ve vatandaşlara dağıtılmak üzere kurumlara teslim edilen dezenfektan ürünleri ile birlikte hijyen bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Perşembe günü gerçekleştirilen dağıtımlarda toplamda 15.000 (on beş bin) adet dezenfektan ürünü teslim edildi.

‘‘OKULLARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK’’

Gerçekleştirilen dağıtımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen konuşmasında; ‘’Son dönemde okullarımızda yaşanan temizlik aksaklıklarına duyarsız kalmıyoruz. Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın, sağlıklı alanlarda eğitim ve hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bir arada olduğu kamusal alanlarda, mevsimsel hastalıkların bulaşıcı özelliğini azaltmak, temiz ve steril ortamlarda eğitim ve hizmet almalarını sağlamak, hijyen bilincini arttırmak amacıyla dezenfektan dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Okullara ve diğer kamu hizmeti veren kurumlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Tüm Kemalpaşalı hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.’’ İfadelerine yer verdi.