Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına kurduğu Şarj-Bis’ler ile hem vatandaşları spora teşvik ediyor, hem de telefon ve tabletleri şarj etme imkânı sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların spor yapması için Kocaeli’ni yeşil alanlar ve spor aletleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına hareket enerjisini elektrik enerjine dönüştüren pedal bisikletler kurdu. Bisikletin zincir aksamında kullanılan özel bir sistem ile gerçek bisiklet kullanımı hissi veren projede aynı zamanda telefon ve tablet şarj edilebiliyor.

Büyükşehir’in Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi olan “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda kentte yaşayan vatandaşları spor yapmaya teşvik eden Büyükşehir, KOBİS’in yanında ‘Şarj-Bis’ projesini hayata geçirdi. Kentin farklı noktalarına kurulan Şarj-Bis’ler vatandaşları hem spora teşvik ediyor, hem de telefon ve tablet şarj etme imkânı sağlıyor.

SIFIR EMİSYON

Şarj-Bis’ler vatandaşları çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet, topluma ise bisiklet alışkanlığı ve bilincini kazandırmasını hedefliyor. Aynı zamanda akıllı cihazların batarya dolumuna katkı sağlamayı ve bunu pedal gücünden faydalanarak enerji üretiminin sıfır emisyon ile kullanıcıların oluşturacağı karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan Şarj-Bis’ler yakın zamanda durak ve kent meydanlarına konumlandırılacak.

SAYILARI ARTTIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilen Şarj-Bis’ler şuana kadar Sekapark Havzası, İzmit Yürüyüş Yolu, Doğu Kışla Parkı, Mimar Sinan Köprüsü, Kent Kart İşlem Noktası, Cumhuriyet Parkı, Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Başiskele Sahiline konumlandırıldı. Yakın zamanda Şarj Bis’lerin sayılarının arttırılması hedefleniyor.

Hareket enerjisini elektrik enerjine dönüştüren pedal bisiklet, yetişkin bir insanın rahatça kullanabileceği pozisyonunda tasarlandı. Kullanıcıların normal bir hızla pedal çevirmeleri ile şarj işlemi başlıyor. Pedal çevirmeye devam ettiği sürece de şarj devam edecek. Sistem kullanıcının 10 saniyeden fazla pedal çevirmemesi durumunda şarjı kesecek şekilde tasarlandı. Sistemde yer alan mikro işlemci günlük ve aylık olarak kullanım sayısı, kullanım sırasında üretilen enerjiyi (KW cinsinden), tüketilen yaklaşık kaloriyi ve karbon salınımını hesaplıyor.