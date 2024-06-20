Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liselere yönelik gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali’nde, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nden Deniz Cartı, Berk Çınar Aydemir ve Fuat Kağan Kalaycı’nın Fen ve Teknoloji kategorisinde birinci oldu. Projede, güneş pillerinin verimliliğinin artırılması amaçlandı ve hazırlanan düzenekle ışık hasadına katkı sağlanarak güneş pili verimi 4.3 kat artırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği 9. Bilim ve Fikir Festivalinde (BFF) dereceye giren projeler, gençlerin hayal dünyalarını gözler önüne serdi.

“Senin Fikrin Senin İcadın” mottosu ile 9’uncu kez düzenlenen festivale bu yıl İstanbul genelinde 73 okuldan 416 öğrenci takımlar halinde 197 proje ile başvurdu. Dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri düzenlenen törenle ödüllerini alırken öğrencilerin projeleri dikkat çekiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, temiz ve tükenmez…

Fen ve Teknoloji kategorisinde Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nden Deniz Cartı, Berk Çınar Aydemir ve Fuat Kağan Kalaycı “Nanovoltaik Lüminesans Etkili Nano Grafen Kuantum Nokta Çözeltisi ve 7-Mercapto-4-Methylcoumarin Kullanımlarının Boyaya Duyarlı Güneş Pilleri Üzerine Etkileri” isimli projeleriyle birinci oldu. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri Yonca Bozkurt’la beraber aldı.

Enerji ihtiyacı artıyor…

Artan dünya nüfusu ve sanayileşmenin enerji ihtiyacını sürekli artırdığına işaret eden projede, fosil yakıtların kullanımının enerji ihtiyacımızın çoğunu karşılamakla birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sonuçları doğurduğu, enerji tüketimlerinin artışının fosil yakıtların gelecekte tamamen tükeneceği gerçeğinin yeni enerji kaynakları arayışının önemini artırdığına dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, temiz ve tükenmez olmasıyla oldukça ideal olduğuna vurgu yapılan projede, günümüzde nanobilim ve nanoteknolojinin gelişmesiyle, nano yapılı materyallerin güneş pillerinde kullanım çalışmaları artarak geliştiğine işaret edildi.

Güneş pilinin verimi 4.3 kat artırıldı

Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nden Deniz Cartı, Berk Çınar Aydemir ve Fuat Kağan Kalaycı’nın birinci olan projesinde, güneş pillerinin verimliliğinin artırılması amaçlandı ve hazırlanan düzenekle ışık hasadına katkı sağlanarak güneş pil verimi 4.3 kat artırıldı.

Kabukları atmadı, raf ömrünü katladı

Fen ve Teknoloji kategorisinde Özel Okyanus Fen ve Proje Lisesi’nden Kudret Hümeyra Kula “Kabukları atma, raf ömrünü katla” isimli projesiyle ikinci oldu. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri İdil Melis Dinç ile aldı.

Günümüzde gıda raf ömrünü uzatan doğal filmlerle ilgili çalışmaların önem kazandığına vurgu yapılan projeye göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2019 verilerine göre; dünyada toplam ananas üretimi 30 milyon tonun üzerinde ve Ananas meyvesinin ortalama yüzde 50’si atık ve her geçen yıl artan ananas üretimi de atık miktarını ciddi şekilde arttırarak çevresel problemlere neden oluyor.

Bu çalışmada selüloz, hemiselüloz, protein ve fenolik bileşikler açısından zengin olan ananas kabuğu ile yenilebilir film üretilerek gıdaların raf ömrünün uzatılması amaçlandı. Ananas kabuğundan üretilen yenilebilir film ile kaplanarak muhafaza edilen gıdaların raf ömrünün uzatılması da hedeflendi. Proje hayata geçtiği takdirde katma değeri yüksek, çevre dostu ve doğal yollardan gıdaların raf ömrünü uzatılacak.

Afet Sandalyesi projesiyle deprem anında güvenliği artırmak hedeflendi

Fen ve Teknoloji kategorisinde üçüncülüğe ise Pertevniyal Lisesi’nden “Afet sandalyesi” isimli projeleriyle Emre Dağ, Mehmet Selim Baraçlı layık görüldü. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri Günay Esra Gürbüz ile beraber aldı.

Depremlerde, insan vücudunun korunması gereken en önemli kısımları baş ve boyun bölgeleri olduğuna işaret edilerek, Afet Sandalyesi projesiyle deprem anında güvenliği artırmak hedeflendi.

Projede sensörler, deprem öncesi uyarı sinyali göndererek insanların güvenli bir yere kaçmasını sağlayacak. Ayrıca, sandalyelerde bulunan kask ve sırtlık sistemleri sayesinde deprem esnasında "çök-kapan-tutun" hareketini yaparak hayatta kalma şansını artırma da amaçlanıyor. Proje, deprem sarsıntılarının uzun veya kısa süreli etkilerini ele alıyor ve özellikle vücut kısımlarını koruyarak yaralanma riskini azaltmayı da amaçlıyor.

Akıllı saat teknolojisiyle kriz algılandığında hasta yakınlarını bilgilendiriyor

Sağlık Bilimleri kategorisinde Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Elif İklim Sevim, Beyza Erdem, Süveybe Sena Çetiner “Seize The Day” isimli projeleriyle birinci oldu. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri Bilge Yılmaz ile beraber aldı.

Çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülen bir hastalık olan epilepsi ile ilgili hazırlanan “Seize The Day” isimli projeyle epilepsi hastalarının günlük yaşamlarında not tutmakla zorlandıkları epilepsi günlüklerinden kurtulmalarını sağlama ve aynı zamanda akıllı saat teknolojisi aracılığıyla kriz algılandığında hasta yakınlarını hemen bilgilendirme amaçlanıyor. Akıllı saat ile ayrıca ilaç saatleri de hastaya hatırlatılıyor.

Sağlık Bilimleri kategorisinde ikinciliği FVM Özel Işık Lisesi’nden Naime Duru Sarıgül, “Ardıç, Tarçın Ve Adaçayı Bitkilerinden Alternatif Ağız Gargarası Yapımı” isimli projesiyle aldı. Sarıgül, ödülünü danışman öğretmeni Gizem Türer ile beraber aldı.

Sağlık Bilimleri kategorisinde üçüncülüğü “Breath Of Life” isimli projesiyle Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Rumeysa Güdük, Ebrar Yabalak ve Rabia Alkış kazandı. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri Barış Turan ile birlikte aldı.

Sosyal Bilimler kategorisinde dereceye girdiler

Sosyal Bilimler kategorisinde Özel Çekmeköy Derya Öncü Anadolu Lisesi’nden Ahmet Ufuk Gökçe öğretmeni Nagihan Demir danışmanlığında hazırladığı “Avrupa ve Ortadoğu Kökenli Mültecilere Farklı Bakışlar, Türkiye ve Almanya Karşılaştırması” isimli projesiyle birinci oldu.

Sosyal Bilimler kategorisinde Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi’nden Ömer Yağız Zengin ve Toprak Acar öğretmenleri Feyyaz Bilici danışmanlığında “Susuz Dünyaya Atmosferden Tarlalara Sürdürülebilir Su Üretimi” isimli projesiyle ikinci oldu.

TED Özel Atakent Anadolu Lisesi’nden Efe Yargısal, Serra Yıldız ve Mahmut Arda Dursun, öğretmenleri Elif Buran danışmanlığında hazırladıkları “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Atasözü ve Deyimlerin Film/ Dizi Kesitleriyle Kavratılmasına İlişkin Web. 0..2 Destekli Uygulama” isimli projeleriyle üçüncülüğe layık görüldü.